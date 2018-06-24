عشرات الجرحى في انفجار دمر مبنى غربي ألمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابات جراء انفجار دمر مبنى بمدينة فوبرتال غربي البلاد، حيث أصيب 25 شخصا، الأحد، 4 منهم في حالة حرجة.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار هز المبنى المكون من 7 طوابق قبيل منتصف ليل السبت محدثا ضجيجا هائلا أفزع المواطنين في المباني المجاورة ودفعهم للخروج للشوارع في حالة من الهلع.

واندلع حريق في أجزاء متفرقة من المنزل وواجه عمال الإطفاء مشكلات في إخماد ألسنة اللهب من جراء استمرار انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكن عمال الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص أصيبوا بجراح بالغة داخل البناية، فيما أصيب 21 آخرون بجراح طفيفة وعالجهم طاقم الإسعاف في موقع الانفجار.

وقالت الشرطة، الأحد، إن عمال الإطفاء لا يزالون يحاولون السيطرة على الحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات وقوع الانفجار.

مصدر الصورة: indianexpress

للمزيد:

إسبانيا تنقذ مئات المهاجرين أمام سواحلها