طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض.. والسبب ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن صاحبة مطعم "Red Hen" في فرجينيا طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت ساندرز في تغريدة لها إن هذا السلوك يعبر عن صاحبة المطعم، مضيفة أنها تبذل دوما أقصى جهدها لمعاملة الناس باحترام، حتى الذين لا تتفق معهم وستواصل القيام بذلك.

وتعرض المطعم إلى العديد من الانتقادات التي تفاوتت بين الإيجابية والسلبية بسبب موقفه الرافض لاستقبال ساندرز.

وتضامنت مع ساندرز زميلتها في الخارجية هيثر نويرت التي كتبت على تويتر "انا آسفة لمعاملتك بهذه الطريقة".

وقالت ستيفاني ويلكينسون، صاحبة المطعم، لصحيفة واشنطن بوست، إنّ ساندرز تعمل لصالح إدارة أمريكية "غير إنسانية وغير أخلاقية"، مضيفة أنها لا تستطيع أن تستقبل شخصا يدافع عن "السياسات الأكثر قسوة" للرئيس ترامب.

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