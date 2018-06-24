تصريحات إيطالية بقطع العلاقات مع فرنسا..

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت إيطاليا، أن فرنسا "المتغطرسة" تخاطر بأن تصبح "العدو الأول" لها بسبب قضايا الهجرة. حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التعاون الأوروبي ساعد في تقليص تدفق المهاجرين بنسبة تقترب من 80% وإن المشكلات حاليا تنجم عن تنقل المهاجرين داخل أوروبا.

وأضاف ماكرون أن بلدا مثل إيطاليا لم يعد يواجه ضغوط الهجرة ذاتها كما كان الحال في العام الماضي، وأن أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا متعلقة بمشاكل سياسية.

لكن وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، قال إن 650 ألف مهاجر وصلوا إلى بلاده بحرا خلال السنوات الأربع الماضية، وإنها تلقت 430 ألف طلب لجوء مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لملف المهاجرين تتجاوز الخمسة مليارات يورو.

وأضاف سالفيني في بيان: "إذا كانت هذه ليست مشكلة في نظر الرئيس ماكرون المتغطرس، فإننا ندعوه أن يكف عن الإهانات وأن يظهر بدلا من ذلك بعض الكرم الملموس بأن يفتح موانئ فرنسا الكثيرة ويترك الأطفال والرجال والنساء يعبرون عند فينتيميليا"، وذلك في إشارة إلى البلدة الإيطالية الواقعة شمال شرق البلاد على الحدود مع فرنسا..



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