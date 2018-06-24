إنفجار في ألمانيا والشرطة تحقق..

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب 25 شخصا في ألمانيا الأحد، منهم 4 في حالة حرجة، جراء انفجار دمر مبى في مدينة فوبرتال غربي البلاد، وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في مبنى مكون من 7 طوابق، وما زال عمال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات وقوع الانفجار.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار هز المبنى المكون من 7 طوابق محدثا ضجيجا هائلا أفزع المواطنين في المباني المجاورة ودفعهم للخروج للشوارع في حالة من الهلع، واندلع حريق في أجزاء متفرقة من المبنى وواجه عمال الإطفاء مشكلات في إخماد ألسنة اللهب نتيجة استمرار انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكن عمال الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص أصيبوا بجراح بالغة داخل البناية، فيما أصيب 21 آخرون بجراح طفيفة وعالجهم طاقم الإسعاف في موقع الانفجار، وقالت الشرطة، إن عمال الإطفاء لا يزالون يحاولون السيطرة على الحريق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات وقوع الانفجار.



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