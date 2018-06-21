يوروبول: خطر الإرهاب لا يزال مرتفعاً في أوروبا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اشارت تقديرات الشرطة الأوروبية، يوروبول، إلى أن خطر وقوع هجمات إرهابية من قبل متشددين في أوروبا، لا يزال مرتفعاً للغاية، وذلك على الرغم من هزائم تنظيم داعش، في كل من سوريا والعراق.

وذكرت يوروبول في تقريرها عن الإرهاب، الذي نُشِرَ اليوم الأربعاء في لاهاي، أن عدد الهجمات ذات الدوافع العقائدية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي تعادل ضعف عددها في عام .2016

ونوهت يوروبول إلى تزايد أعداد المنفذين المنفردين "ذئاب منفردة" الذين ينحدرون من دول في الاتحاد الأوروبي، واعتنقوا الفكر المتشدد.

يذكر أن تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت في العام الماضي عن هجمات بلغ مجموعها 205 هجمة، تتضمن أيضاً هجمات فشلت أو تم إحباطها، ويرتفع هذا العدد بنسبة 45% مقارنة بعدد الهجمات في 2016، وبلغ عدد ضحايا هذه الهجمات 68 قتيلاً و844 جريحاً.

وحسب التقرير، كانت مجموعات قومية وانفصالية هي المسؤولة عن أغلب الهجمات الإرهابية في أوروبا في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن كل القتلى تقريباً سقطوا في هجمات شنها متشددون.

يذكر أن 62 شخصاً لقوا حتفهم في 33 هجمة وقعت في دول بالاتحاد الأوروبي عام 2017، مقابل 13 هجمة في 2016 أسفرت عن مقتل 135 شخصاً.



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