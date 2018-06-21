خبيرة نووية كبيرة تترك البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف 3 مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن كبيرة الخبراء النوويين أندريا هول، تركت البيت الأبيض في إطار عملية "تناوب دورية".



وذكر مسؤول أمريكي آخر، أن جولي بنتز حلت بالفعل محل هول في منصب القائم بأعمال مديرة إدارة أسلحة الدمار الشامل في المجلس القومي. ولم ترد هول على هذه التصريحات.



يذكر أن هول كانت من كبار المشاركين في محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. وانضمت إلى مجلس الأمن القومي في يونيو/حزيران عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وتولت منذ عام 2003 عددا من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.



ولعبت هول دورا بارزا في التحضير للقمة التي عقدت مؤخرا في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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