مسلمو الروهينغا وظروف قاسية في اليوم العالمي للاجئين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعاني مسلمو الروهينغا اللاجئين في المخيمات التي فروا إليها ببنغلادش، بعد هروبهم ميانمار، بسبب نقص المياه والانهيارات الأرضية وحوادث ناجمة عن كثرة هطول الأمطار الموسمية في منطقة كوكس بازار البنغلادشية.

في اليوم العالمي للاجئين، حيث ترتفع أصوات الأمميين لمساعدتهم، وتسليط الضوء على معاناتهم، ودعمهم وتأمين أبسط الحقوق الإنسانية لهم في العيش بأماكن نظيفة خالية من الأوبئة، نجد اللاجئين من مسلمي الروهينغا يواجهون ظروفاً قاسية، وأوضاعاً بائسة في المخيمات البدائية التي يعيشون فيها، بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت الذي تعلن فيه حكومة بنغلادش أنها تتحرك لإنقاذ عشرات الآلاف من الناس، بعد الانهيارات الأرضية والأمطار المتدفقة في الجنوب الشرقي منها، قُتل 12 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، بينهم 2 من مسلمي الروهينغا.

وصرحت منظمات الإغاثة الدولية، أن هناك خطراً كبيراً من تفشي الأمراض المنقولة بالماء في مخيمات الروهينغا في كوكس بازار، حيث يعيش حوالى مليون شخص، معظمهم في أكواخ مصنوعة من أعواد الخيزران وصفائح بلاستيكية على تلال شديدة الانحدار، بالرغم من كل ما تقوم به منظمة أطباء بلا حدود من تعزيز عملياتها ودعم المرافق الصحية وتأمين الماء النظيف والخدمات الأساسية واللقاحات ولكنها ليست كافية أبداً في ظل وجود أعداد هائلة من اللاجئين.

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