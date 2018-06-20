تفاهم بين كوريا الشمالية والصين بشأن نزع الأسلحة النووية

... السعودية وكوريا توقعان مذكرة تعاون نووي سلمي وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون نووي سلمي، شهدها زعيما البلدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيسة الكورية بارك كون هي.

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... أمريكا تحذر رعاياها من خطر إرهابي في كأس العالم حذرت وزارة الخارجية الأمريكية راعاياها في روسيا، الجمعة، من أن الإرهابيين قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا..

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