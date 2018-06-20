تفاهم بين كوريا الشمالية والصين بشأن نزع الأسلحة النووية
أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (رويترز)
توصل زعيما كوريا الشمالية والصين إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث في قمة جمعتهما الثلاثاء وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون، وشى جين بينغ، قيما القمة التي جمعت كيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة قبل أسابيع، وتبادلا الآراء بخصوص القضايا المشتركة ومنها رؤيتهما لحل قضية نزع الأسلحة النووية.
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