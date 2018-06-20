أمريكا.. محتجون يقاطعون عشاء وزيرة الأمن الداخلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قاطع محتجون بصخب الثلاثاء، عشاء وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي في واشنطن تعبيرا عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها أكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.

هذا وتواجه نيلسن ضغوطا لتبرير سياسة فصل الأطفال عن عائلاتهم المهاجرة سرا على الحدود. إلا أن الرئيس الأمريكي أشاد بما قامت به قائلا إنها تمثل سياسة إدارته القائمة على عدم التسامح في هذا المجال.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "لن تكون الولايات المتحدة مخيماً للمهاجرين أو اللاجئين. لن تكون كذلك أبداً. ترون ما يحدث في أوروبا ومناطق أخرى. لن نسمح بحدوث ذلك للولايات المتحدة. ليس في عهدي".

وأثارت هذه السياسة الانقسام بين الأمريكيين، وأشار المدافعون عنها إلى أن الأطفال يفصلون عادة عن آبائهم المتهمين بارتكاب جرائم. ونظمت مسيرة احتجاجية في بلدة تورنيللو بولاية تكساس، حيث يحتجز مئات الأطفال المفصولين عن عائلاتهم. وهتف المحتجون شعارات مثل "اجمعوا شمل العائلات"، و"أطلقوا سراح أطفالنا الآن".



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