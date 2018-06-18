إسرائيل تعتقل وزيراً تجسس لصالح إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إعتقلت السلطات في إسرائيل وزير الطاقة الأسبق على خلفية الاشتباه في تجسسه لصالح إيران و زيارته الى طهران مرات عدة.

وذكرت خدمة الأمن العام الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيجيف وهو نائب سابق في الكنيست متهم بالتجسس لصالح إيران ومساعدة العدو أثناء الحرب.

و كانت إسرائيل قصفت مواقع عسكرية لإيران في سوريا ما أسفر عن مقتل 23 من قوات النظام ومواليها.

و ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته إستهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا رداً على إطلاق نحو 20 مقذوفاً إيرانياً من سوريا على هضبة الجولان.

و أكد الجيش الإسرائيلي أن من بين المواقع التي إستهدفها المنصة التي أطلقت منها صواريخ إيرانية على موقع إسرائيلي في الجولان ، فيما ذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن مضادات الصواريخ أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية.

و أسفرت الضربات الإسرائيلية على عدة مناطق في سوريا عن قتل 23 إيرانياً على الأقل بينهم 5 من قوات النظام السوري و 18

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