فرنسا: إمرأة تصيب اثنين بجروح بالمشرط..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت إمراة جنوبي فرنسا الأحد 17 من شهر حزيران/ يونيو، بعد أن أصابت شخصين بجروح بمشرط في متجر، وأوضح النائبُ العام الفرنسي برنار مارشال، أن شخصاً أُصيب في الصدر ونُقلَ إلى المشفى، كما و أُصيبت موظفة بالمتجر بجروحٍ طفيفة.

وعلق النائب العام "يبدو أنها حادثة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية" موضحا "هذا لا يعني أنها ليست متطرفة".

ويجري تفتيش منزل المعتدية، في محاولة لمعرفة "ما إذا كانت لديها صلات بداعش"، بحسب المصدر ذاته، مؤكدا أنه لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الحادثة إرهابية..



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