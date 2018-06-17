حواجز حول برج إيفل لحمايته من التهديدات الإرهابية

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلنت السلطات الفرنسية أنها ستكشف قريبا عن جدار زجاجي واقٍ من الرصاص، وحواجز معدنية حول الحديقة التي تحيط برج إيفل. وكانت السلطات قد نصبت حواجز مؤقتة حول برج ايفل قبل سنتين، لكنها استبدلتها بأخرى دائمة بلغت كلفتها أكثر من أربعين مليون دولار أمريكي. ومن المقرر الإنتهاء من تشييد هذه الحواجز منتصف الشهر الحالي. .

تعتزم العاصمة الفرنسية، باريس، الكشف عن دفاعات شيدتها مؤخرا حول برج إيفل لحمايته من التهديدات الإرهابية. ونصبت حواجز مؤقتة حول البرج في يونيو/حزيران 2016، لكن السلطات بدأت في استبدالها بحواجز دائمة. وبلغت تكلفة الأسياج، التي من المقرر الانتهاء من تشييدها في منتصف يوليو/تموز المقبل، قرابة 40.1 مليون دولار، وقال بيرنارد غوديير، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمعلم الشهير، إن الجدران الجديدة "صلبة كالصخرة لتوفير حماية مطلقة".

وستنصب جدران زجاجية يبلغ سمكها 6.5 سنتيمتر حول جانبين من الميدان، بينما سيغلق الجانبان الآخران بحواجز حديدية يبلغ ارتفاعها 3.24 متر، أي واحد على المئة بالضبط من ارتفاع البرج، ولمنع الهجمات باستخدام الحافلات والعربات، نصب 420 حاجزا أمام الجدران الحديدية كمزيد من الحماية. وأغلقت الساحة الأمامية لبرج إيفل أمام الجماهير منذ يونيو/حزيران 2016، إضافة إلى نشر قوات وحدة مكافحة الإرهاب حول الموقع.

وقال غوديير إن الجدران المؤقتة سيحل محلها "شيء آخر ألطف وأكثر رومانسية" كجزء من خطة لتجديد البرج قبل استضافة الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس، ويتوقع أن يزور برج إيفل نحو سبعة ملايين سائح في عام 2018 وحده..



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