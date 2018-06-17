الأمم المتحدة تدعو للاستخدام السليم للاراضي..

أخبار الآن| دبي- الأمارات العربية المتحدة (متابعات)



بمناسبةِ اليوم العالمي لمكافحةِ التصحرِ والجفاف ، تحثُ حملةُ هذا العام على الابتعادِ عن استخدامِ الأراضي استخداماً غيرِ مُستداماً، وتدعو الى العملِ على إحداثِ فرقً من خلالِ الاستثمار في مستقبلِ الأرض تحت شعارِ للأرض قيمةُ حقيقية - استثمرها



ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحةِ التصحر والجفاف سويا لتعزيزِ الوعي العام بالجهودِ الدولية المبذولة لمكافحةِ التصحر. ولذا، يعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأنه يمكن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية العاملة بالمنطقة، لنجاح خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030.وقالت الدكتورة ندي العجيزي مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة، خلال افتتاحها أعمال الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدني العربي المعنية بالتنمية المستدامة، والذي عقد اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية: إن الهدف من الملتقي هو اعداد الرسائل العربية المطلوب توصيلها للمنتدي السياسي رفيع المستوي حول التنمية المستدامة 2018والذي سيعقد في نيويورك في يوليو المقبل خاصة فيما يتعلق بالاهداف محل النقاش لهذا العام في الامم المتحدة.



ونوهت في كلمتها، بالأهداف التي يركز عليها الملتقى هي الاهداف الخاصة بالمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والمدن المستدامة والبيئة والهدف الخاص بالشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات في مجال التنمية المستدامة.



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