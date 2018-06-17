إسبانيا تستقبل أول مهاجري "أكواريوس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل الأحد الجزء الأول من المهاجرين على سفينة "أكوارويس" إلى مرفأ فالنسيا الإسباني، بعد أسبوع من الانتظار في البحر المتوسط.

ونقلت سفينة إيطالية تدعى "داتيلو"، 630 مهاجرا بينهم 80 امرأة -منهن 7 حوامل على الأقل- و11 طفلا تقل أعمارهم عن 11 عاما، إلى المرفأ الإسباني، وبانتظار وصول الجزء المتبقي من المهاجرين بحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ونصبت خيام في مرفأ فالنسيا حيث تمركزت سيارات إسعاف لاستقبال هؤلاء المهاجرين، ورفعت لافتة كتب عليها بعدة لغات "نرحب بكم في بلدنا". وأعلنت الحكومة الإسبانية السبت، أن عددا من هؤلاء سيتم استقبالهم في فرنسا بعد دراسة ملفاتهم.

يذكر أن "أكواريوس" كانت خلال الأسبوع الماضي، محور توتر شديد فيما يتعلق بسياسة الهجرة في الدول الأوروبية.

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