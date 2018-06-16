فنزويلا تتهم كولومبا بإثارة نزاع عسكري

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا ( وكالات )

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس باثارة نزاع عسكري يستهدف جر فنزويلا وكولومبيا الى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة، ولفت مادورو في اجتماع مع عسكريين إلى أن حكومة سانتوس تقوم باثارة الاحداث والاستفزازات العسكرية انطلاقا من كولومبيا وداخل الاراضي الفنزويلية بهدف التسبب بصراع بين البلدين.

واضاف مادورو : " أتوجه إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كي لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته ، والذي يرغب في اثارة نزاع مسلح لمصلحة امريكا الشمالية ضد فنزويلا ، وجاءت اتهامات الرئيس الفنزويلي عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا ، ولا يمكن لسانتوس الترشح مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010..

ودعا مادورو خليفة الرئيس #الكولومبي الحالي الى تصحيح الاخطاء الكبرى التي ارتكبها خوان مانويل سانتوس ، والتي اسفرت بحسب قوله عن اسوأ العلاقات منذ مئتي عام بين البلدين الجارين ، كما اصدر مادورو تعليماته لقائد العمليات الاستراتيجية الجنرال ريميخيو سيبالوس من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على اي استفزازات او حوادث قد تقوم بها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها لتقويض العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا، وتفاقمت العزلة الدولية للحكم الفنزويلي منذ اعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية جديدة في اقتراع قاطعه تحالف المعارضة والذي اعتبر الانتخاب مزورا..

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