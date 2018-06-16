حريق بمبنى مدرسة للفنون في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا ( وكالات )



اندلع حريق هائل فى مبنى تابع لمدرسة " جلاسكو للفنون " وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المبنى الخلفي للمدرسة، وتدخلت فرق الإسعاف والإنقاذ لإخماد الحريق والسيطرة على النيران التى دمرت المبنى، وتدخل أكثر من 60 رجل إطفال للسيطرة على النيران ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .

وتعد مدرسة "جلاسكو للفنون" احدى ارقى المدارس في بريطانيا، وفي تقرير لصحيفة الجاريدان صنفت المدرسة كثاني ارقى مدرسة في بريطانيا، متفوقة بذلك على كل من مدرستي اوكسفورد وكامبردج، وحصل مبنى المدرسة الرئيسي كذلك على لقب "أفضل مبنى في بريطانيا باخر 175 سنة" ضمن تصويت قامت به الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين.

وتأسست المدرسة في عام 1845 تحت اسم "مدرسة غلاسكو الحكومية للتصميم" إلا إنه قد تغير إلى "مدرسة غلاسكو للفنون" في عام 1853 ، وفي بادئ الأمر كانت تقع في شارع انجرام، ولكن في عام 1869 انتقلت إلى معارض ماكليلان ، وفي عام 1897 بدأ العمل في المبنى الجديد لإيواء مدرسة في شارع رينفرو ، وقد صُمم المبنى من قبل تشارلز ريني ماكينتوش الذي تم اختياره للجنة من قبل مديرا ، وتم الانتهاء من النصف الأول من المبنى في عام 1899 والنصف الثاني في عام 1909.

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