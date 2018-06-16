الرئيس الأفغاني يؤكد مقتل زعيم طالبان في غارة أمريكية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - وكالات

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن زعيم جماعة طالبان الباكستانية الملا فضل الله، المتورط في محاولة اغتيال حاملة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، قُتل الأربعاء في أفغانستان بغارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار. وقال غني في تغريدة: "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الباكستاني ناصر الملك ورئيس الأركان الجنرال قمر جاويد باجوا، وأكدت لهما مقتل الملا فضل الله".

وأضاف أن "مقتله جاء نتيجة عمليات بحث استخبارية دؤوبة أجرتها أجهزة الأمن الأفغانية"، وشن الجيش الأمريكي غارة جوية في 13 يونيو/حزيران في ولاية كونار قرب الحدود الأفغانية الباكستانية، وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن الضربة الأمريكية كانت تستهدف الملا فضل الله، لكنه امتنع عن تأكيد وفاته التي كان تم الإعلان عنها مرارا في السابق.

من جهته، قال الجيش الباكستاني، في بيان، إن "مقتل زعيم حركة طالبان الباكستانية تطور إيجابي"، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في مارس/آذار الماضي مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكان قائد طالبان المرتبط أيضا بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير في عام 2010 في نيويورك.

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