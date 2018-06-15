الرئيس الروسي يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، دعوة ً رسمية إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون لزيارة روسيا في سبتمبر المقبل.

وطلب بوتن من المسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ نام خلال لقائهما الخميس، نقل دعوة ٍ لزعيم كوريا الشمالية. كما رحب الرئيس الروسي بالقمة التاريخية التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير تحدثت عن عقد قمة بين بوتن وكيم جونغ أون دون تحديد موعدها، وذلك بعد أن زار وزير الخارجية سيرغي لافروف بيونغ يانغ مطلع يونيو الجاري.

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