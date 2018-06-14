لقاء محتمل بين كيم جونغ وشينزو آبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن طوكيو تعد للقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب قمة ترامب – كيم.

هذا وتطلع طوكيو لبحث مسألة الرعايا اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء كوريين شماليين في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي, إضافة إلى قضية الصواريخ الكورية الشمالية التي يمكن أن تضرب اليابان.

وأفادت وسائل إعلام يابانية عدة, الخميس، أن كيم أبدى استعدادا للقاء آبي خلال قمته التاريخية الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة. وكان آبي قال علنا إنه يرغب في لقاء مباشر مع بيونغ يانغ لحل مسألة المخطوفين.

وذكرت مصادر أن مسؤولين من وزارة الخارجية اليابانية، يعتزمون إجراء محادثات مع مسؤولين من الشمال خلال مؤتمر حول الأمن، يعقد هذا الأسبوع في منغوليا. وكتبت صحيفة "يوميوري شيمبون" أنه "إذا كان القيام بزيارة إلى بيونغ يانغ خلال آب/اغسطس صعبا"، فيمكن أن يجري آبي محادثات مع كيم على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر في فلاديفوستوك (روسيا) بين 11 و13 أيلول/سبتمبر المقبل.

ورفض المتحدث باسم الحكومة "يوشيهيدي سوغا" تأكيد المعلومات وقال في لقاء صحافي معتاد الخميس "لم يتأكد شيء في الوقت الحاضر". وأضاف "إذا عقدت قمة يابانية كورية شمالية فمن المهم جدا أن تؤدي إلى حل قضايا البرنامج النووي والصواريخ وقبل كل شيء عمليات الخطف".

وكان ترامب قال الثلاثاء، إنه تباحث مع كيم في المسألة، لكنها وعلى غرار قضية الصواريخ التي يمكن أن تضرب اليابان، لم ترد في الوثيقة المشتركة التي وقعها المسؤولان عقب القمة في سنغافورة، والتي تعهدا بموجبها العمل بالعمل على "النزع التام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

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