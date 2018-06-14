بومبيو: لا تخفيف للعقوبات عن بيونغ يانغ قبل نزع النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزيرُ الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوباتِ الصارمة المفروضة على كوريا الشمالية ستستمرُ حتى تنزع أسلحتها النووية بالكامل، وهو ما يتناقضُ مع وجهةِ نظر بيونغ يانغ بأن العمليةِ التي جرى الاتفاقُ عليها في القمة التي عقدت هذا الأسبوع ستكونُ على مراحل وبشكلٍ تبادلي.

وأضاف بومبيو أن نزعَ الأسلحة النووية سيكونُ عملية تقومُ على التنسيقِ الوثيق مع سول و طوكيو، كما شكر الصين على الجهودِ التي بذلتها الصين لعقدِ القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة هذا الأسبوع.

وأضاف متحدثا إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه لا يزال هناك المزيد من العمل بشأن كوريا الشمالية.

وقال بومبيو إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون فهم الحاجة الملحة للاتفاق للتخلي عن أسلحته النووية وأنه سيتم تنفيذه على أساس "شروط" و"تسلسل".

وأوضح أن التدريبات العسكرية المستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيتم تحديدها بالتشاور بين السلطات الدفاعية للبلدين.

إنه يقدر كل الجهود التي بذلتها الصين لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أصدرا بياناً مشتركاً بعد القمة التي جمعتهما في سنغافورة يؤكد التزام كوريا الشمالية "بالعمل تجاه نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية" وينص على إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ويقدم ضمانات أمنية أمريكية لبيونغ يانغ.

وقال بومبيو للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية ووزير خارجية اليابان في سول : "الرئيس ترامب كان واضحاً تماماً بشأن تسلسل نزع الأسلحة النووية والإعفاء من العقوبات".

وأضاف : "سنحصل على نزع للسلاح النووي بالكامل، وعندها فقط سيكون هناك تخفيف للعقوبات".

اقرا ايضا