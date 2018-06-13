كيم يرفض التوقيع بقلم ترامب خوفا من التسمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أظهر تسجيل فيديو صوِّر قبل مراسم التوقيع التي أعقبت القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الامريكي دونالد ترامب أنّ الأوّل امتنع عن استخدام القلم المذهب الموضوع أمامه بسبب جنون الارتياب المصاب به.

وبدل التوقيع بالقلم الذي وضع آخر مثله أمام الرئيس ترامب، قامت شقيقة الزعيم الكوري ومستشارته التي لم تفارقه في القمة، بمناولته قلما آخر كان معها، للتوقيع به.

من جهتها، أوضحت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية أنّ ما قام به الزعيم الكوري، هو من باب تجنب الاغتيال عن طريق قلم السم، فمن المعروف أن كيم مصاب بجنون الارتياب للغاية بشأن أمنه، ويحافظ على مستوى عال من السرية في حياته.

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وقد أعرب سلوكه عن قلق خاص لاحتمال اغتياله خلال قمة سنغافورة، وبذلت حكومة كوريا الشمالية جهودا كبيرة لحمايته أثناء السفر إلى القمة وأثناء إقامته.

ووصل كيم إلى سنغافورة على متن طائرة بوينغ 747 أمريكية الصنع، وفرتها له الحكومة الصينية.

وبحسب ما ورد، سلكت الطائرة طريقاً أطول عبر بكين بدلاً من طريق شانغهاي فوق البحر، وتبعته شقيقته كيم يو جونغ في رحلة منفصلة بعد ساعات قليلة.

وأحضر الزعيم الكوري طباخه الخاص لإعداد طعامه، إضافة إلى أطبائه، وحتى مرحاضه المحمول، لتجنب خطر حصول أي شخص على كرسيه وتحليله.

بدورها، أفادت مجلة "نيويوركر" أنه بالإضافة إلى جلب مرحاض خاص به، وصل كيم ومعه أقلامه وأقلام رصاص، وقام موظفيه بمسح كل ما لمسه لإزالة بصمات أصابعه.

كما تم نقل ليموزين كيم المضادة للرّصاص إلى سنغافورة لحضور القمة.

الصورة من dailystar

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