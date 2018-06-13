الكرملين يرحب بقمة ترامب كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحب الكرملين، الأربعاء، "ببدء حوار مباشر" بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عقب القمة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يمكن سوى الترحيب بانعقاد مثل هذا اللقاء وببدء حوار مباشر، مضيفا أنه "مهما كانت النتائج من لقاءات مماثلة، فإنها تتيح تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وهذا يبعث على الارتياح".

ومع ذلك، اعتبر بيسكوف أن من يعول على حل سريع لجملة مشاكل بمثل هذه الخلفية الطويلة والمعقدة يكون مخطئاً، مضيفا أن قمة سنغافورة أكدت صحة موقف موسكو والرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال مرارا إنه لا بديل عن الأساليب الدبلوماسية لتسوية المشكلة في شبه الجزيرة الكورية، والسبيل الوحيد إلى الحل يمر عبر الحوار المباشر.

وأكد بيسكوف أن بوتين سيلتقي الخميس رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي يصل إلى موسكو في زيارة يحضر خلالها حفل افتتاح مونديال 2018.

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