القمة أم القصة التاريخية؟ شعر ترامب وكيم يغطيان على لقاءهما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

القمة بين الرئيس دونالد ترامب، والحاكم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، حدثًا تاريخيا حوله رواد السوشيال ميديا إلى مادة للسخرية والتهكم على قصات شعر الزعيمين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصفها البعض بأنها "قمة الشعر السيئ"، أو "مؤتمر شعر"، أو"معركة شعر مذهلة"، وبفضل سحر الفوتوشوب، كانت وسائل التواصل الاجتماعية مليئة بالنكات التي تثير السخرية من "ترامب" و"كيم" بسبب تسريحات الشعر غير التقليدية.

وفي السطور التالية نرصد أبرز التغريدات الساخرة من "ترامب" و"كيم" والتي لاقت رواجًا على السوشيال ميديا:

ترافيس آلان على تويتر نشر صورة فوتوشوب للزعيمين بعد تبديل قصة الشعر وعلق قائلًا إن "كيم" و"ترامب" بدلا قصات شعرهما أثناء القمة التاريخية، متسائلًا "من شكله أفضل؟"

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "معركة تسريحات الدكتاتوريين من سيفوز؟"

وغرد مستخدم آخر على تويتر قائلا: "أعتقد أن مؤرخي المستقبل سيشيرون إلى هذه القمة على أنها قمة الشعر السيئ".

مستخدم آخر على تويتر قال: "ترامب يوقع صفقة تاريخية لتبادل الشعر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".

وقال الكوميدي دينيس ميلر: "على أقل تقدير آمل أن يقنع ترامب كيم جونغ أون بأن يخسر قصة شعر صوابع كيت كات".

وأجمع عدد من مستخدمي السوشيال ميديا أن الزعيمين بالفعل لديهما قصات شعر تعتبر الأسوأ في التاريخ السياسي، وإحدى أكثر النكات الشعبية التي تم تداولها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أن ترامب وكيم يتبادلان قصات الشعر.

وقد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة تاريخية، وسط وهج إعلامي مكثف في سنغافورة، وتبادلا التحية بمصافحة تاريخية وابتسامات وكثير من الثناء لبعضهم البعض، حتى أن الثنائي قاما بنزهة ما بعد الغداء في حدائق فندق سنغافورة حيث يتم عقد القمة وحتى التوقيع على الوثيقة الشاملة.

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