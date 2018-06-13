إخلاء آلاف المنازل بسبب حرائق الغابات في كولورادو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)



تسببت حرائقُ غاباتٍ كبيرة في إخلاءِ أكثر من 3500 منزلٍ وإغلاقِ غابةٍ وطنية، في ولاية كولورادو الأمريكية في الوقت الذي تكافحُ فيهِ فرقُ الإطفاء للسيطرةِ عليها.

وظلت سبعة حرائق على الأقل مشتعلة في مناطقَ مختلفة من ولاية كولورادو يوم الثلاثاء، وهو ما يمثلُ أكبرَ عددٍ من الحرائق في ولايةٍ واحدة مع اشتدادِ موسمِ حرائقِ الغابات لصيف 2018.

وأكبر وأخطر الحرائق مشتعل منذ 12 يوما ويعرف باسم الحريق 416. وأتي هذا الحريق على أكثر من 23 ألف فدان من مساحات يغطيها العشب والشجر الجاف على مشارف غابة سان هوان الوطنية قرب بلدة دورانجو بجنوب غرب كولورادو.

وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح يوم الثلاثاء إذ تمكنت من مد خطوط احتواء الحريق إلى 15 في المئة من محيطه، ارتفاعا من عشرة في المئة يوم الاثنين، وذلك رغم الحرارة والجفاف والرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة.

وقال مسؤولون بمقاطعة لا بلاتا إن أوامر الإخلاء لا تزال تشمل نحو 2150 مسكنا، كما نصحت السلطات سكان 500 منزل آخر بالرحيل فورا. ومن غير المتوقع هطول الأمطار بكميات كبيرة قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى جانب آخر من الولاية على بعد نحو 95 كيلومترا غربي دنفر، دفع حريق أحدث يدعى بافالو ماونتين السلطات في مقاطعة سامت إلى إجلاء سكان 1380 منزلا.

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