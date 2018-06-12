ماذا جرى بين ترامب وكيم؟

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وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وثيقة مشتركة بعد انتهاء القمة في سنغافورة

ووصف ترامب الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بأنه "أفضل مما كان يتوقعه أي شخص"، مؤكدا أنه كون "علاقة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب: الوثيقة شاملة وتتضمن تفاصيل عدة، وطورنا علاقات استثنائية مع كوريا الشمالية والنتيجة أفضل مما توقعه الجميع.

ودعا ترامب كيم لزيارة البيت الأبيض متوقعا بدء عملية نزع السلاح النووي سريعا جدا، ولفت الى انه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى.

بدوره كيم قال: "سوف نواجه تحديات" لكنه تعهد بالعمل مع ترامب. وأضاف: "عقدنا لقاء تاريخيا وقررنا فتح صفحة جديدة"

وكان ترامب وكيم اجتماعا في لقاء وجهاً لوجه قبل الاجتماع الموسع، ودام حوالي 48 ساعة. والتقى الرجلان في سنغافورة بحضور المترجمين الفوريين فقط، بعدها انتقلا الى اجتماع ثان موسع بحضور مساعديهما، وكان من بين الحضور في الموفد الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون.