لقاء دولي جديد لحل أزمة أوكرانيا

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (وكالات)

التقى وزراءُ خارجيةِ روسيا والمانيا وفرنسا وأوكرانيا مجددا في برلين، في محاولةٍ جديدةٍ لتحريكِ عمليةِ السلامِ المتعثرةِ شرق أوكرانيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الحديث عن رفع العقوبات الأوروبية عن موسكو.

ويهدفِ لقاء وزراء خارجية الدول الاربع في العاصمة الالمانية، لتفعيل وقف اطلاق النار والتي تم التوصل اليها تحت اشراف باريس وبرلين.

جرى اللقاء الاخير من هذا النوع على مستوى وزراء الخارجية في شباط/فبراير 2017.

ونقلت صحيفة بيلد الالمانية عن وزير الخارجية الالماني قوله "لا اوهام لدي وتحريك عجلة الامور لن يكون سهلا، والعمل سيكون شاقا".

وقال الوزير الفرنسي في كلامه عن النزاع الذي أوقع نحو عشرة الاف قتيل خلال السنوات الاربع الماضية "ان مصداقية عملية السلام الحالية على المحك. لا بد من بذل كل ما هو ممكن للخروج من وضع تسجل فيه يوميا مئات الخروقات لوقف اطلاق النار، وعشرات القتلى شهريا".

وبعد ان تباطأت عملية السلام بسبب انشغال فرنسا والمانيا وروسيا بانتخابات عامي 2017 و2018، يبدو اليوم ان هذه القوى تسعى لتحريكها مجددا قبل الانتخابات الاوكرانية المقررة عام 2019.

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