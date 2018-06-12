قمة ترامب كيم تختتم بوثيقة مشتركة ونزع النووي قريبا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

بوثيقة مشتركة وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختتمت القمة التاريخية في سنغافورة.

وثيقة وصفها الرئيس الأميركي بـ"الشاملة"، وذلك بعد نحو ساعتين من المفاوضات التي قد تمهد لنزع أسلحة نظام بيونغ النووية.

ولم يتم الكشف بعد عن محتوى الوثيقة المشتركة، لكن الرئيس ترامب أشار إلى أن إجراءات نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية ستبدأ سريعا.

وأضاف ترامب أنه "فخور" بما جرى خلال القمة، مشيرا إلى أن العلاقة في شبه الجزيرة الكورية ستكون مختلفة تماما، لافتا إلى وجود "كثير من النوايا الطيبة" وأن الطرفين طورا "رابطا خاصا".

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وعند سؤاله عما إذا كان سيدعو كيم إلى البيت الأبيض، رد الرئيس ترامب "بكل تأكيد".

وقال كيم من جانبه إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قررتا طي صفحة الماضي وتوقيع وثيقة تاريخية، معبرا عن امتنانه العميق لجهود الرئيس ترامب في جعل القمة أمرا ممكنا.

وخرج ترامب بصحبة كيم بعد انتهاء غداء عمل جمع الوفدين الأميركي والكوري الشمالي، وسارا سويا أمام الوفود الصحافية.

وقال ترامب في تصريح مقتضب إن الاجتماع جرى بشكل فاق التوقعات، وإن الطرفين أحرزا تقدما كبيرا.

وعقد ترامب وكيم محادثات ثنائية حضرها مترجمون فقط، وصفها الرئيس الأميركي بـ"الجيدة جدا"، وتوقع أن يتمكن والزعيم الكوري الشمالي من "حل مشكلة كبيرة.. معضلة كبيرة".

وقال ترامب "بالجهد المشترك مع كيم سنتمكن من حل مشكلة النووي الكوري الشمالي".

وكان ترامب قد أبدى في مستهل اللقاء مع كيم تفاؤلا بنجاح القمة، وقال إنه يتوقع بناء علاقة "رائعة" بين الجانبين​، فيما قال الزعيم الكوري الشمالي إن "الممارسات والتحيز في السابق شكلا عوائق لمسار تقدمنا، ولكن تخطيناها كلها ونحن هنا اليوم".

وبعد انتهاء الاجتماع الثنائي، عقد الوفدان الأميركي والكوري الشمالي برئاسة ترامب وكيم اجتماعا موسعا شارك فيه وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وناقشت القمة ثلاث مسائل هي نزع السلاح النووي وضمان أمن كوريا الشمالية والإجراءات التي سيتخذها الطرفان لتنفيذ التزاماتهما في إطار اتفاقهما.

مصافحة تاريخية

وصافح الرئيس ترامب الزعيم الكوري الشمالي في مستهل القمة بينهما في سنغافورة، ليصبح أول رئيس أميركي في السلطة يبدأ مفاوضات مباشرة مع نظام بيونغ يانغ.

وتجدر الاشارة الى تخصيص مركز اعلامي الخاص لمتابعة القمة.

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