بالفيديو: صيني يتسلق 5 طوابق وينقذ حياة طفل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسلق رجل صيني 5 طوابق في مبنى سكني، لإنقاذ حياة طفل، كان على وشك السقوط من النافذة.



وقع الحادث فى مقاطعة تشيغ يانغ بجنوب الصين ، عندما تدلى طفل عمره عامين بشكل غير مستقر من نافذة منزل في الطابق الخامس من أحد الأبنية، حيث علق رأس الطفل في السياج مما منعه من السقوط.



وتظهر لقطات الفيديو التي التقطها أحد المارّة رجلًا يتسلق المبنى من خلال النوافذ دون أي معدات واقية من أجل مساعدة الطفل، وتم التعرف على الرجل باسم تشانغ شين، حيث ساعد الطفل على الصعود مرة أخرى إلى مكان آمن.



وذكرت التقارير أن جدة الطفل تركته وحيداً في المنزل، وقد تلقت تحذيراً شديد اللهجة من الشرطة نتيجة لذلك، بحسب ما نقل موقع إن دي تي في.



وتأتي هذه الحادثة، بعد نحو أسبوعين من الضجة التي أُثيرت في وسائل الإعلام، وكان بطلها مهاجر من مالي، تسلق مبنى من 4 طوابق لإنقاذ حياة طفل في بارس، وكان هذا العمل البطولي سبباً في لقائه الرئيس الفرنسي، والحصول على وعد منه بتسوية وضعه في البلاد.

الصورة من ( دايلي ميل )

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