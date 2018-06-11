واشنطن تفرض عقوبات على كيانات روسية وأفراد

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

أعلنت ​وزارةُ الخزانةِ الأمريكية​ِ عن فرضِ عقوباتٍ جديدة على خمسةِ كيانات روسية وثلاثة أفراد، على خلفية أنشطة إلكترونية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق،/ عقوباتٍ ضِدَ تِسْعَةَ عشر شخصا وخمس مؤسسات روسية وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون ومواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان: إن الكيانات المذكورة اليوم أسهمت بشكل مباشر في تحسين قدرات روسيا في مجال الفضاء الإلكتروني وتحت الماء عن طريق عملها مع جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مهددة بالتالي سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الأمن الوطني الأمريكية مسودة تقرير حول تعزيز العمل ضد شبكات البوت نت Botnet والتهديدات الآلية الأخرى قدمته إلى البيت الأبيض، بحيث توضح هذه المسودة أنه يجب على الولايات المتحدة مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بالهجمات الأمنية الإلكترونية الموزعة والمنتشرة مثل هجمات شبكات البوت نت بوصفها مشكلة عالمية.

ويأتي هذا التقرير استجابة للأمر التنفيذي الرئاسي الصادر في 11 مايو2017 بشأن تعزيز الأمن السيبراني للشبكات الفيدرالية والبنية الأساسية، حيث أوصى بزيادة مرونة الإنترنت ونظام الاتصالات البيئي ضد هذه التهديدات التي يأتي الكثير منها من خارج الولايات المتحدة.

وقد أوعز الأمر التنفيذي إلى وزيري التجارة والأمن الداخلي بأن يقودا عمليه مفتوحة وشفافة لتحديد وتعزيز الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة المناسبون بهدف الحد بشكل كبير من التهديدات التي ترتكبها الهجمات الآلية والموزعة.

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