قمة ترامب وكيم: بيونغيانغ تتطلع إلى علاقة جديدة مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

يبدو أن التاريخ سيسجل فصولاً جديدة من نزع السلاح النووي بعد القمة التي ستتبلور غداً الثلاثاء في سنغافورة ما بين أميركا وكوريا الشمالية.

بحيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن القمة التاريخية المقرر أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة قد ”تنجح بشكل رائع“، بينما اجتمع مسؤولون من البلدين لتقليل الخلافات بشأن كيفية إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

أنظار العالم تتجه إلى سنغافورة قبل ساعات من القمة التاريخية و التي تجمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب و زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون و التي تعد واحدة من أكثر القمم الإستثنائية والغير متوقعة، فى تاريخ العالم الحديث.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين لقاء مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، وذلك بعد اجتماع جمع الأخير مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأحد.

وجرى لقاء ترامب ولي خلف الأبواب المغلقة وامتنع الزعيمان عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول نتائجها، وتابعا محادثاتهما أثناء الغداء.

بدوره واصل السفير الأميركي للفلبين سونغ كيم عقد اللقاءات التحضيرية مع مسؤولين كوريين شماليين الاثنين.

ومن المخطط له أن تبدأ القمة بمصافحة بين ترامب وكيم، ثم يتبعها لقاء ثنائي لمدة ساعتين بحضور المترجمين فقط، قبل أن ينضم المستشارون لاحقا.

وخلال غداء عمل مع رئيس وزراء سنغافورة لي هازين لانغ الاثنين، قال ترامب إن اختيار الجزيرة لعقد القمة كان قرارا واعيا، مشيدا بالضيافة والمهنية والصداقة التي أبدتها سنغافورة.

بدوره وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو أن اجتماعات مفصلة وشاملة جرت مع الكوريين الشماليين بما فيها اجتماعات الاثنين. وأضاف أن الرئيس مستعد جداً لمحادثاته مع زعيم كوريا الشمالية الثلاثاء وأن الموقف الأميركي واضح ولم يتغير.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن كوريا الشمالية أكدت عزمها نزع سلاحها النووي بما يسهم في ضمان أمنها، وذلك قبل ساعات من قمة مرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

ورفض بومبيو التعليق على احتمال سحب القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية إذا ما نجحت قمة سنغافورة، إلا أنه أكد أن رفع العقوبات المفروضة عن بيونغ يانغ لن يتم قبل تحقيق تقدم في المفاوضات.

يعد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي الموضوع الرئيسي في القمة التي يعقدها يوم الثلاثاء زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن الأولوية القصوى للمسؤولين الكوريين الشماليين المسافرين إلى سنغافورة تنحصر في حماية زعيمهم.

ويقول خبراء ومحللون إن من المتوقع اتخاذ إجراءات غاية في الشدة لتأمين كيم في أول اجتماع يعقده مع ترامب ويرجحون أن تفوق التدابير ما اتخذ من إجراءات في القمة التي عقدتها الكوريتان في 27 أبريل نيسان الماضي.

وقد أضيفت جزيرة سنتوسا السياحية الجنوبية التي ستعقد فيها القمة إلى قائمة "مناطق الحدث الخاصة" التي حددتها حكومة سنغافورة خلال أسبوع القمة.

ونتيجة لذلك ستفرض الشرطة إجراءات فحص أكثر تشددا على المواطنين والممتلكات الخاصة وسيمنع استخدام أشياء مثل نظم مخاطبة الجماهير والطائرات بلا طيار في المناطق المعنية.

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