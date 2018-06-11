سلسلة بشرية تطالب بالاستفتاء على الباسك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نحو 175 ألف شخص شبكوا أياديهم مشكلينَ سلسلة بشرية بطول 202 كم في منطقةِ الباسك في إسبانيا للمطالبِةِ بإجراءِ استفتاءٍ على استقلال المنطقة الاسبانية الشمالية، بحسب ما أعلن المنظمون.

ورفع المشاركون أعلامَ إقليمِ الباسك خلال تشكيلهم سلسلة بشرية تمتدُ من منتجعِ سان سيباستيان الساحلي الى فكتوريا عاصمة الاقليم، حيثُ مقرُ البرلمان المحلي، مرورا بمنطقةِ بلباو التي تشكل مركزا للأعمال.

ونظمت مجموعة "غوري اسكو داغو" (الامر بيدك) الحدث الذي شارك فيه نحو 175 ألف شخص تطلب نقلهم نحو ألف حافلة، وقال المتحدث باسم المجموعة أنخل اوياربيدي في معرض مخاطبته المناصرين في فكتوريا حول تقرير مصير منطقة الباسك "لقد أثبتنا اننا نريد تقرير المستقبل السياسي لهذا البلد".

ودعمت اتحادات نقابية ومجموعات سياسية عدة مؤيدة للاستقلال المبادرة التي شاركت فيها شخصيات من "حزب الباسك القومي"، وقال رئيس برلمان إقليم الباسك باكارتشو تيخيريا إن هذه التظاهرة "تثبت أننا أمام شعب نشط وحيوي يريد اتخاذ القرارات بطريقة ديموقراطية".

وفي 2014 و2015 نظمت المجموعة انشطة مماثلة للمطالبة بإجراء استفتاء لتعزيز الحريات السياسية في منطقة تتمتع بالفعل باستقلالية سياسية وثقافية كبيرتين بموجب الدستور الإسباني على غرار كاتالونيا والمقلب الآخر من جبال البيرينيه، ويهدف الحدث إلى إظهار الدعم لكاتالونيا التي سُجن العديد من قادتها المؤيدين للاستقلال أو فروا إلى خارج البلاد في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري العام الماضي واعتبرته مدريد غير دستوري.

وتناور القوات المؤيدة للاستقلال في منطقة الباسك من اجل التمتع بنفوذ أكبر بعد أن لأعلنت منظمة إيتا الانفصالية في 3 أيار/مايو حل نفسها، وأوقعت منظمة إيتا التي تأسست في 1959 إبان ديكتاتورية فرنشيسكو فرانكو، 829 قتيلا في حملة اغتيالات واعتداءات بالقنابل في إسبانيا وفرنسا، باسم استقلال "أوسكال هيريا"، إقليم الباسك الإسباني والفرنسي ونافار.

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