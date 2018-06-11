داعش يتبنى هجوما شمال أفغانستان

أخبار الآن | كابل - أفغانستان (وكالات)

تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري شمال أفغانستان والذي أسفر عن مقتل خمسة عشر جندياً على الأقل من أفراد قوات الأمن.

في الوقت عينه قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا وزارة التعليم في جلال آباد شرق البلاد،/ وقتلوا اثني عشر شخصاً وأصابوا عِشْرون آخرون.

الشرطة الأفغانية كانت قد أعلنت مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة 20 آخرين، في تفجير انتحاري استهدف مبنى وزارة التنمية الريفية في العاصمة كابول.

ونقلاً عن مصادر منية أفغانية فإن التفجير وقع عند بوابة مبنى الوزارة في الضاحية السادسة بمنطقة دار الأمان في كابل.

وتشير تقارير أولية إلى أن التفجير وقع أثناء مغادرة الموظفين مبنى الوزارة، وفق المصدر ذاته.

وفيما أكّدت شرطة كابول أن التفجير انتحاري، فإنها لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

والانفجارالذي حدث اليوم في مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجارهار بشرق البلاد، أعقبه مواجهة بين المسلحين والشرطة انتهت سريعا بسبب رد الفعل القوى لقوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء أفغانية أن الحادث وقع بالقرب من المنطقة الثانية للشرطة فى المدينة.

وقال مسؤول محلى أفغانى إن أربعة انتحاريين شنوا هجوما منسقا على مديرية تعليمية، وأن أحد هؤلاء الانتحاريين فجر عبوته الناسفة بالقرب من مجمع المديرية التعليمية، بينما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من قتل ثلاثة مسلحين آخرين.

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