بركان هاواي ينفث الرماد والحمم تسقط في البحر

أخبار الآن|هونولولو- هاواي (رويترز)



قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن انفجارا صغيرا عند قمةِ بركانِ كيلاويا في هاواي أطلقَ رمادا في الهواء يوم الأحد مما جعلَ قيادةَ السيارات خطرا على بعضِ الطرق في بيج آيلاند.

وأضافت الهيئة أن تساقطَ الحممِ البركانية من صدعٍ في البركان على ارتفاع 180 قدما (55 مترا) مستمر منذ مساءِ السبت حتى يوم الأحد دافعا الصخورَ المنصهرة إلى المحيط.

وقال ريتشارد رابوزا المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في هاواي في رسالة بالبريد الإلكتروني ”النشاط الزلزالي مستمر عند فوهة البركان مع انفجارات غازية وانطلاق رماد من عمق يتجاوز عشرة آلاف قدم (3050 مترا). وعلى الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بثورة (البركان) مطلقا فإن الوضع حاليا مستقر فيما يبدو“.

وثوران بركان كيلاويا مستمرة منذ 39 يوما وصار أكثر البراكين تدميرا في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

ولم يتسبب البركان حتى الآن في وفاة أي شخص لكن رئيس بلدية مقاطعة هاواي هاري كيم قال قبل أيام إن تدفق حممه البركانية منذ الثالث من مايو أيار ابتلع نحو 600 منزل.

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