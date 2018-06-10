"كيم جونغ أون" يصل سنغافورة وترامب في طريقه للقمة

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة (وكالات)

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن الزعيمَ الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبلَ قمةٍ تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركزُ على ترسانةِ بيونغ يانغ من الأسلحة النووية، وسيصلُ الوفدُ الأمريكي مساء اليوم قادما من كندا حيثُ شارك ترامب في اجتماعاتِ مجموعةِ السبع، ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيسِ وزراء سنغافورة لي هسيين لونج غدا.

وقالت الصحيفة الصادرة في سنغافورة إن كيم وصل على متن طائرة بوينج 747 تابعة لشركة إير تشاينا هبطت في مطار تشانجي، وذكر البيت الأبيض أن من المتوقع أن يصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة الساعة 8:35 مساء اليوم ويتوجه إلى فندق شانجري-لا.

ويضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وكانت طائرة قادمة في رحلة مباشرة من بيونغ يانغ قد هبطت في سنغافورة أمس السبت مما أثر تكهنات بأن وفد مسؤولين كوريين شماليين انضم إلى فريق موجود في سنغافورة برئاسة كيم تشانج سون، مساعد الزعيم الكوري الشمالي المقرب، من أجل الإعداد للقمة.

وغادرت طائرة شحن من طراز إليوشن-76 كانت قد رافقت الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته للصين مؤخرا بيونغ يانغ صباح اليوم متجهة إلى سنغافورة، وستركز القمة على أسلحة كوريا الشمالية النووية والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وأمضت بيونغ يانغ عقودا في تطوير أسلحة نووية بلغ ذروته في اختبار قنبلة هيدروجينية عام 2017، كما نجحت في اختبار صواريخ قادرة على الوصول للبر الأمريكي الرئيسي.

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