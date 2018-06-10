ترامب يتوجه الى سنغافورة للقاء كيم جونغ اون

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من المنتظر ان يصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال الساعات القادمة الى سنغافورة قادما من كندا بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا للمشاركة في القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والتي من المقرر عقدها الثلاثاء المقبل .

وحول هذا الاجتماع، أكد ترامب أنه سيستغرق "دقيقة" فقط لمعرفة إذا ما كان الزعيم الكوري الشمالي يرغب في التفاوض الجاد مع الولايات المتحدة.



وأبدى ترامب استعداده الخميس، لترك طاولة المفاوضات قبل توقيع اتفاق سيئ، لكنه أوضح أنه في حال سير جميع الأمور على ما يرام فإنه سيدعو كيم جونغ أون إلى البيت الأبيض.

وأكد أن لديه أكثر من 300 عقوبة جديدة جاهزة في حال عدم كون المفاوضات مثمرة.

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