مدريد توافق على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكاتالونية

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا ( وكالات )

وافقت الحكومة الإسبانية على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكاتالونية الجديدة التي لم تعد تضم "وزراء" مسجونين أو في الخارج،



ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها الرئيس الكاتالوني كيم تورا في الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا

ولم تنشر اللائحة إلا بموافقة الحكومة المركزية التي وضعت المنطقة تحت إشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي.



ورفضت مدريد نشر أول تشكيلة حكومية لتورا في 19 مايو لأنها كانت تشمل 4 وزراء مسجونين أو منفيين في بلجيكا منذ إعلان الاستقلال غير المجدي في 27 أكتوبر



لكن رئيس كاتالونيا نشر هذه التشكيلة الجديدة بدون القادة الانفصاليين الأربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم في محاولة الانفصال.



وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية بتولي هذه الحكومة مهامها، مما سيؤدي بشكل آلي إلى رفع الوصاية التي رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.

اقرا ايضا