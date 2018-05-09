3 انفجارات متتالية تهز العاصمة الأفغانية كابول

أخبار الآن| كابول - افغانستان - (وكالات)

قال مسؤولون فى وزارة الداخلية الافغانية إن ثلاثة انفجارات متوالية هزت العاصمة كابول.

الشرطة اكدت ان افرادها هرعوا لموقع أحد الانفجارات قرب مركز لها في وسط المدينة وأن هناك مخاوف من سقوط قتلى.

وقتل مدنيان وأصيب 19 آخرون اليوم الأربعاء، جراء هجوم بقذائف الهاون شنه مسلحو طالبان فى إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين محليين أفغان قولهم أن الحادث وقع فى مقاطعة باتي كوت.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، فى بيان، بأن قذيفة مورتر /الهاون/ أطلقها مسلحو طالبان فى إحدى مناطق الإقليم الشرقي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل، وإصابة 19 مدنيًا تم نقلهم إلى المستشفى فى مدينة جلال آباد.

ووفقاً للحكومة الإقليمية، وردت أنباء عن استقرار الحالة الصحية للمصابين فى الهجوم الذين يتلقون العلاج حالياً فى المستشفى.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ما فى ذلك مقاتلي طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.

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