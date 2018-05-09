هل يعيد بومبيو 3 أمريكيين محتجزين بكوريا الشمالية؟

أخبار الآن | بيونغ يانغ- كوريا الشمالية - (وكالات)

توقع مسؤول كوري جنوبي أن يعود وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من كوريا الشمالية، حيث وصل للتحضير للقمة المرتقبة، مصطحبا معه ثلاثة أميركيين تحتجزهم بيونغ يانغ.

ومنذ أشهر عدة، تـُطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين الثلاثة ، فيما تحدثت تقارير عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأنهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسؤول في الرئاسة قوله إن سول تتوقع من بومبيو أن "يعود ومعه المحتجزون" بالإضافة إلى "التاريخ والساعة"، في إشارة على ما يبدو لموعد القمة.

وفي الطائرة التي أقلته إلى بيونغ يانغ، قال الوزير الأمريكي للصحفيين المرافقين له، إن لقاءاته في كوريا الشمالية لن تشمل بالضرورة الزعيم كيم، مضيفا "نحن مستعدون للقاء أي شخص يتحدث باسم الحكومة الكورية الشمالية".

وعن إمكان الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة "ستكون تلك بادرة حسنة إذا وافقوا"، على الإفراج عنهم، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمر ليس محسوما.

وبومبيو الذي التقى كيم الشهر الفائت خلال زيارة سرية قام بها إلى بيونغ يانغ، حين كان لا يزال مدير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وصل إلى بيونغ يانغ، الأربعاء.

وتوجه على الفور إلى فندق "كوريو" حيث سيعقد سلسلة مباحثات، بحسب ما أفاد صحافيون يرافقون الوزير الأمريكي في زيارته. ويمارس بومبيو ضغوطا على نظام بيونغ يانغ للإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين معتقلين في كوريا الشمالية.

والأسبوع الماضي، ألمح ترامب إلى أن إعلانا وشيكا سيصدر بشأن مواطنيه الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية، بعدما ذكرت مصادر أنه تم نقلهم إلى موقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.

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