قلق شعبي في الشارع الإيراني.. وشعارات شعبوية من النظام

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

أجواء من التشاؤم تخيم على المواطنين الإيرانيين الذين يخشون من زيادة الضغوط الاقتصادية على حياتهم اليومية وعلى كلفة المعيشة وتتزايد المخاوف في الشارع الإيراني من التبعات الاقتصادية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران والدول الكبرى.

نواب ايرانيون أحرقوا علما أمريكيا ونسخة رمزية من الاتفاق النووي الذي أعلن ترامب انسحابه منه الثلاثاء، وسط هتافات جماعية من أعضاء المجلس للشعار الشهير، "الموت لأمريكا".

النظام الإيراني دأب منذ استيلاء الخميني على السلطة بعد تسلق الثورة الشعبية عام 1979، على استخدام هذه الشعارات الشعبوية والحركات الاستعراضية، للرد على الضغوط الغربية.

عناوين الصحف الإيرانية عكست ايضا التخبط الذي تشهده طهران بسبب عدم قدرتها على الرد، فانقسمت، في إطار لعبة تقاسم الأدوار المعهودة بين أركان نظام الملالي، بين من أملت باستمرار الاتفاق والمحافظة عليه، وأخرى دعت إلى رد أكثر تشددا.

وبعد التهديد والوعيد لواشنطن في حال انسحبت من الاتفاق النووي، لم تجد طهران ردا أقوى على قرار ترامب سوى هذه الحركات الاستعراضية ".

وعنونت صحيفة "اعتماد" "الاتفاق النووي بدون مثير المتاعب"، مستعيدة تغريدة للرئيس حسن روحاني قال فيها إن طهران "توصلت إلى قناعة قبل عدة أشهر بان ترامب لن يلتزم بتعهداته الدولية"، مضيفا أن "بقاء إيران ضمن الاتفاق النووي رهن بتحقيق مصالح الشعب".

وأما صحيفة "افتاب" الإصلاحية، فأشادت بــ"القرار المنطقي لطهران" بالاعتماد على الأوروبيين وروسيا والصين من أجل مواجهة قرار ترامب، بينما عنونت صحيفة "إيران" الحكومية "الاتفاق النووي بدون الكائن المزعج".

وكتبت صحيفة "كيهان" المتشددة "ترامب مزّق الاتفاق النووي وآن الأوان لنقوم بحرقه"، ويبدو أن اعضاء البرلمان استجابوا بالفعل لهذا النداء ولكن بحركة استعراضية لا أكثر، فالنظام بدا متمسكا بالاتفاق ويعول على أوروبا والصين وروسيا لإنقاذ.

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