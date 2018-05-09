روحاني: سنعود لتخصيب اليورانيوم إذا لزم الأمر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، إن بلاده ستعود لتخصيب اليورانيوم "إذا لزم الأمر".

وقال روحاني في كلمة متلفزة إن واشنطن لم تلتزم بما تتعهد به، وإن إيران ستنتظر أسابيع لتتشاور مع أصدقائها وحلفائها الملتزمين بالاتفاق قبل أن تبدأ بالتخصيب.

واضاف روحاني ان بلاده ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن ، مشيرا الى أن الشعب الإيرانى كان وفيا بما تعهد به فى الاتفاق النووى، مشددا على أن الاتفاقية النووية كانت بين عدة أطراف دولية وصدق عليها مجلس الأمن وليست اتفاقية بين إيران وأمريكا فقط لتعلن أمريكا انسحابها منها، مشددا على أن أمريكا بهذا الانسحاب تعلن أنها لا تحترم الاتفاقات الدولية.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم.

وأضاف ترمب خلال خطاب من البيت الأبيض، أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط ويدعم المنظمات الإرهابية.

وأكد ترمب أن الاتفاق فشل في السيطرة على نشاط إيران في تطوير الأسلحة الباليستية. ولفت إلى أن ما حصل من المعاناة والموت والدمار كان بسبب إيران.

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