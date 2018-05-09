ردود الفعل الدولية على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سرعان ما توالت ردود الفعل الدولية على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع ايران



اذ استنكر الرئيس الايراني حسن روحاني قرار ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واكد بقاء طهران في الاتفاق النووي دون واشنطن.

فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني ان الاتحاد "مصمم على الحفاظ" على الاتفاق النووي الايراني بعد قرار ترامب الانسحاب منه ، مبدية قلقها حيال اعلان فرض عقوبات اميركية جديدة على ايران

من جانبه قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فرنسا والمانيا وبريطانيا تاسف للقرار الامريكي وتريد العمل في شكل مشترك على اتفاق نووي اوسع على حد تعبيره.

فيما دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الدول الاخرى الموقعة للاتفاق النووي الايراني الى الوفاء بالتزاماتها



وفي اول ردود الافعال العربية اعلنت المملكة العربية السعودية تاييدها للقرار الامريكي وما تضمنه الإعلان من إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران والتي سبق أن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

كما أعلنت دولة الامارات تأييدها قرار الرئيس دونالد ترامب ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

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