حلوى في حذاء تستقبل رئيس وزراء اليابان على عشاء رسمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

عشاء رسمي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وزوجتيهما في مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية غربي القدس.

وفي مفاجأة غير متوقعة للرئيس الضيف وزوجته، وضع رئيس الطهاة "شغيف موشي" قطعا من الشوكولا والحلوى في زوجي أحذية ذات لون اسود معدني.

"موشي" الذي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورا لطاولة العشاء، تظهر فيها الأحذية التي تبرز منها قطع الحلوى، وفيما كان يتوقع أن تحظى الفكرة بإعجاب المتصفحين، فوجئ بردود فعل سلبية.

ففي التقاليد اليابانية يخلع الناس أحذيتهم أثناء دخول بيوتهم، وبات هذا التقليد يشمل المطاعم والفنادق وحتى المواقع التاريخية.

وقال دبلوماسي اسرائيلي كبير خدم في اليابان لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية "هذا كان قرارا غبيا"

ومن غير الواضح ما هي الرسالة التي كان رئيس الطهاة الإسرائيلي "شغيف موشي"، الذي أعد العشاء، يحاول إرسالها عن طريق تقديم الشوكولا في حذاء.

وقال دبلوماسي ياباني لصحيفة يديعوت احرونوت "لاتوجد ثقافة بالعالم تضع حذاء على طاولة طعام، لقد شعرنا بالإهانة نيابة عن رئيس وزرائنا".

وكان "آبي" قد وصل الى اسرائيل في زيارة رسمية في الأول من الشهر الجاري في إطار جولة بالمنطقة.

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