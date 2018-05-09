اتفاق إيران "لم يمت" وماكرون سيتصل بروحاني

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم ان الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى إبرامه في عام 2015 "لم يمت" رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه ،

مضيفا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُجري اتصالا في وقت لاحق اليوم بنظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال لودريان في المقابلة التي جرت بعد ساعات من إعلان ترامب ، إن اتصال ماكرون بروحاني ستليه اجتماعات الأسبوع المقبل على الأرجح يوم الاثنين بين وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضاف لراديو (أر.تي.إل) الفرنسي "هذا الاتفاق لم يمت".

وأضاف أن الاجتماعات ستجري أيضا مع شركات مثل شركة توتال النفطية العملاقة وشركات أخرى وسط مخاوف اقتصادية في المنطقة.

وتابع معلقا على قرار ترامب بشأن إيران "نعم هناك خطر حقيقي من مواجهة... أتمنى ألا يمثل انتكاسة للسلام".

ماهي بنود الإتفاق النووي الإيراني