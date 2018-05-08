قتيلان و14 جريحا في تصادم بين قطارين في ألمانيا

أخبار الآن| برلين - المانيا - (ا ف ب)

لقي سائق قطار وراكبة مصرعهما وأصيب 14 راكبا آخرين بجروح في تصادم بين قطارين في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا مساء الاثنين، بحسب ما أعلنت الشرطة الفدرالية الألمانية.

وقالت شركة السكك الحديد الالمانية "دويتشيه بان" إن قطار ركاب اقليميا وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ على بعد مئات الامتار من محطة آيخاخ، مما اسفر عن سقوط قتيلين.

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الالمانية للانباء عن متحدث باسم الشركة إن القتيلين هما سائق قطار الركاب وراكبة، في حين لم يصب سائق قطار الشحن بأي أذى في الحادث.

ولم تأت الشركة في بيانها على ذكر اي معلومة تتعلق بملابسات الحادث الذي وقع بينما كان القطاران يسيران على نفس الخط الحديدي قرابة الساعة 21,20 (20,20 ت غ).

إقرأ أيضاً:

تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الروسي في سوريا ومقتل طياريها