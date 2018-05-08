زعيم كوريا الشمالية في زيارة مفاجئة للصين

أخبار الآن | بكين - الصين ( وكالات )

زار الرئيس الكوري الشمالي للمرة الثانية جمهورية الصين ، وحطت الطائرة القادمة من كوريا الشمالية أرض مدينة داليان الساحلية ، وكان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ



وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء تاريخي جمع بين رئيسي الكوريتين قبل أيام ن بانتظار القمة الأخرى المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الأيام المقبلة .

وزار كيم جونغ أون الصين في مارس للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل ستة أعوام، وهي رحلة أكدها الطرفان علنا بعد عودته إلى كوريا الشمالية فحسب.



أكد الإعلام الصيني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قام بزيارة ثانية إلى الصين، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بهبوط طائرة ركاب قادمة من كوريا الشمالية في مدينة داليان الساحلية الصينية، دون كشف من كان على متنها.



وقالت وسائل إعلام صينية إن الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة ثانية إلى الصين، حيث التقى الرئيس، شي جين بينغ، بعد أن كان قد التقى به في مارس الماضي.



هذا وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، على موقعها الإلكتروني، إن الطائرة هبطت وغادرت في وقت قصير جداً لم يتعد الثلاث ساعات .

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