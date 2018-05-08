زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيساً للوزراء في أرمينيا

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة - (عبد الناصر عبد الرحمن)



انتخب البرلمان الأرميني زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه سيرج سركسيان على التنحي.

59 صوتا لأعضاء البرلمان الذي يضم 105 مقاعد كانت كفيلة من جعل زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء، ألأمر الذي لم يكن بالسهل إذ صوت نحو 42 عضوا بالرفض، إلا أن صوت الأغلبية كان الحكم.

ففي رضوخ لقوة الاحتجاجات، التي أغلقت الطرق والسكك الحديدية وتسببت في شلل تام لمظاهر الحياة في البلاد، كان الحزب الجمهوري قد تعهد بدعم ترشح باشينيان أثناء تصويت البرلمان.

وجاء التصويت اليوم بعد أن أعلن فهرام باغداساريان زعيم فصيل برلماني في الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا، أن حزبه سيزود باشينيان ايضا ب 11 صوتًا، ما يمثل الحد الأدنى من الدعم اللازم لنجاحه في الإنتخابات.

لا للفساد في أرمينيا .. صرخ باشينيان أمام البرلمان قبل التصويت مردفا أنه لن يكون هناك أشخاص يحظون بامتيازات في أرمينيا وأن نتيجة الانتخابات لن تزور بعد الآن.

التطور الأخير في أرمينيا جاء بعيد أزمة سياسية، فالاحتجاجات الضخمة التي عمت البلاد أجبرت رئيس الوزراء سيرج سركسيان على التنحي ..

ويُذكر أن سركسيان بقي رئيساً لأرمينيا لعقد من الزمان، وبعد نهاية الفترة الثانية والأخيرة من ولايته، انتخبه البرلمان رئيساً للوزراء، ونددت المعارضة بتعيينه في المنصب، ووصفته بالاحتفاظ بالسلطة بشكل غير منصف، التنديد الذي مهد الطريق أمام زعيم المعارضة ليصبح بعدها قائداً للسلطة التنفيذية للبلاد.

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