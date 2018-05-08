روحاني: إيران ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال الرئيس الايراني حسن روحاني في خطاب متلفز ردا على قرار ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني ان بلاده ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن



مضيفا أن الشعب الإيرانى كان وفيا بما تعهد به فى الاتفاق النووى، مشددا على أن الاتفاقية النووية كانت بين عدة أطراف دولية وصدق عليها مجلس الأمن وليست اتفاقية بين إيران وأمريكا فقط لتعلن أمريكا انسحابها منها، مشددا على أن أمريكا بهذا الانسحاب تعلن أنها لا تحترم الاتفاقات الدولية.

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