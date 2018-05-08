ترامب أبلغ ماكرون بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي.

وأجرى ترامب اليوم إتصالاً مع ماكرون، وقال قصر الإليزيه، في بيان أصدره بهذا الخصوص، إن "الرئيسين بحثا قضايا متعلقة بضمان الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط".

وجرت المحادثات قبيل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، المرتقب في الساعة 18:00 بتوقيت غرينيش، قراره حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران.

وحذر الرئيس الفرنسي مرارا نظيره الأمريكي من التداعيات الخطيرة لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مع إيران، قائلا إن هذه الخطوة قد "تفتح صندوق باندورا وتؤدي إلى نشوب حرب".

وأبرم الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

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