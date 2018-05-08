بوتين يرشح مدفيديف لرئاسة الوزراء مرة أخرى

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

تـَقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح إلى مجلس الدوما الروسي، لترشيح دميتري مدفيديف، لتولي منصب رئاسة الوزراء، من جديد.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للحكومة الروسية، يوم أمس الإثنين، استقالة الحكومة الروسية، بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وجاء في بيان للكرملين، حسب سبوتنك: "رشح الرئيس، دميتري مدفيديف، للحصول على موافقة مجلس الدوما، لتعيينه رئيساً لحكومة روسيا الاتحادية".

وقال فلاديمير بوتين، في حفل تنصيبه رئيساً لروسيا، أمس الإثنين، إن الهدف الرئيس من حياته وعمله، كما كان سابقاً، هو خدمة الشعب والوطن.

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