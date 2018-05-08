إيران مستعدة لأي سيناريو إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

قال إسحق جهانكيري نائب الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لأي سيناريو إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن جهانكيري قوله ”مستعدون لأي سيناريو محتمل... وإذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق فسيكون من السذاجة التفاوض مع هذه الدولة مرة أخرى على حد تعبيره .

جاءت تعليقات روحاني خلال مؤتمر نفطي في طهران، لتكون أول تعليق إيراني رسمي على تغريدة الرئيس الأميركي الليلة الماضية، التي ذكر فيها أنه سيعلن قراره بهذا الشأن، في وقت لاحق .

وقال روحاني "من المحتمل أن نواجه بعض المشكلات لشهرين أو ثلاثة، لكننا سنتجاوز ذلك".

وأكد روحاني على رغبة ايران في الاستمرار في "العمل مع العالم، وعلى انخراط بناء مع العالم"، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى أوروبا، التي عقدت عددا من الصفقات التجارية مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع طهران عام 2015.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني النبأ في العاشرة صباحا، كما حملت وكالة الأنباء الرسمية إرنا تقريرا بهذا الشأن.



اقرا ايضا